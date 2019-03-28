Путин заговорил по-киргизски

Российский президент Владимир Путин начал визит на киргизскую территорию с церемонии официальной встречи с президентом страны в резиденции «Ала-Арча». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, перед конгресс-холлом резиденции был возведен мраморный шатер с постаментом. Когда туда прибыли главы государств, их приветствовал почетный караул нацгвардии страны.

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«Салам Аскер», — обратился к ним Путин по-киргизски.

Ранее Путин на украинском языке отреагировал на действия властей Украины.