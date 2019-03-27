Экстренно госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса срочно увезли в больницу в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По словам источника, соратника бывшего президента России Бориса Ельцина госпитализировали прямо из гостиницы.
Отмечается, что Бурбулис в среду должен был выступить в качестве ведущего заседания «Народной трибуны». Однако после этого известия мероприятие отменили.
В настоящее время выясняется причина госпитализации Бурбулиса.