Экстренно госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса срочно увезли в больницу в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, соратника бывшего президента России Бориса Ельцина госпитализировали прямо из гостиницы.

Отмечается, что Бурбулис в среду должен был выступить в качестве ведущего заседания «Народной трибуны». Однако после этого известия мероприятие отменили.

В настоящее время выясняется причина госпитализации Бурбулиса.