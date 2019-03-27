Лукашенко пообещал и уволил белорусских чиновников

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы об освобождении от должностей вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы страны.

До этого Лукашенко уже грозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением.

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Отмечается, что 27 марта был освобожден от должности заместитель белорусского премьера по вопросам АПК Михаил Русый. Также Лукашенко уволил председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского.

Кроме того, должность потерял глава минсельхозпрода Леонид Заяц.