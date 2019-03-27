Еще один кандидат в президенты Украины отказался от выборов
Кандидат в украинские президенты Александр Мороз попросил больше не считать его кандидатом на пост главы государства несмотря на то, что прошли сроки, когда можно было снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, эти выборы представляют собой «псевдодемократическое прикрытие» борьбы олигархов друг с другом за власть в своих корыстных целях.
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«Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании — политическом фарсе, смирившись с его сутью», — добавил Мороз.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Кандидаты могли снять свою кандидатуру до 8 марта включительно.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского сам посчитает голоса на украинских выборах.