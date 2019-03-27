Абызов исчез из списка друзей Медведева в «ВКонтакте»

Экс-министр «Открытого правительства» России Михаил Абызов пропал из списка друзей российского премьера Дмитрия Медведева в социальной сети в «ВКонтакте». Об этом свидетельствует данные со страницы Медведева.

До этого агентство РИА «Новости» сообщало, что Абызов оказался в числе первых девяти человек, которых Медведев добавил в список своих друзей во «ВКонтакте».

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Однако в настоящее время Абызов больше не числится в друзьях у Медведева, а на странице экс-министра в социальной сети премьер России значится в списке интересных.

Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, где ему должны избрать меру пресечения.