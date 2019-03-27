Трамп раскрыл свои предпочтения в СМИ

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что рейтинги CNN и MSNBC зависят от фейковых новостей, а телеканал Fox News работает хорошо. Свое мнение он выразил в твиттере.

По словам Трампа, рейтинги CNN и MSNBC снизились из-за того, что они больше не могут заниматься «коррумпированным освещением» расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США, так как оно завершено и не выявило сговора президента с российскими властями. При этом Трамп подчеркнул, что рейтинги Fox News растут.

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Никаких статистических данных президент не привел.

Ранее Трамп объяснил, почему весь мир «глумится» над американскими СМИ.