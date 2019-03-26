Против Михаила Абызова возбудили дело об афере

Против министра открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело об афере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

По мнению Следственного комитета, Абызов создал преступное сообщество, действовавшее с 2011 по 2014 год.

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В ведомстве отметили, что Абызов, а также еще несколько человек обманули акционеров «Сибирской энергетической компании» и ОАО «Региональные электрические сети», в результате чего Абызов похитил средства компании на сумму 4 млрд рублей.

В СК добавили, что все деньги были выведены за границу.

Также сообщается, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов.