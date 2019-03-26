Против Михаила Абызова возбуждено уголовное дело

Против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, «создал и возглавил преступное сообщество».

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.