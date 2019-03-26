Открытость новых губернаторов позитивно воспринимается жителями регионов

Молодые и современные губернаторы предпочитают вести свою публичную политику через инстаграм и другие социальные сети. К такому выводу пришли участники круглого стола «900 дней кадровой политики. Обновление регионального управления», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований.

Региональные лидеры становятся драйверами развития и постепенно переводят свою публичную политику в такие социальные сети, как инстаграм. При этом используют эту площадку не как собственное позиционирование, а как канал общения.

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«Многие губернаторы — в частности мне знаком пример губернатора Амурской области Василия Орлова — перешли на такой формат и публикуют, например, еженедельные отчеты о проведенной работе в своих инстаграм-аккаунтах. Любопытный опыт также у губернаторов Курганской и Орловской области, которые воспринимают социальные сети как непосредственный канал коммуникации и выяснения проблем, находящихся на повестке. И люди этому очень рады: они понимают, что можно написать о своих проблемах и власти отреагируют», — сообщила директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

Эксперты также отметили, что на текущий момент на регион приходится порядка 40 инцидентов, которые были рассмотрены властями на основании запросов, сформированных в социальных сетях. Такое взаимодействие осуществляется благодаря тому, что любые содержательные комментарии, написанные в соцсетях, формируются в «пожелание» и отправляются непосредственно в ведомство. При этом среднее время ответа не должно превышать более 24 часов.

«Безусловно важно использование современных коммуникативных форматов. Благодаря этому появляется возможность не только делать проект, но и рассказывать о нем людям на наиболее понятном и близком им языке», — заключила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

За последние два года в 42 субъектах Российской Федерации прошли выборы глав (как прямые – народным голосованием, так и непрямые — голосованием в парламенте). Масштабная волна обновления губернаторского корпуса стала ответом на запрос жителей регионов на смену руководства и улучшение социально-экономической ситуации в субъектах РФ.