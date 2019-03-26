В конгрессе США одобрили законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут «бороться» с влиянием России в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что нижняя палата конгресса приняла «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой» после сорокаминутного обсуждения. Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности, с президентом страны Николасом Мадуро.

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В агентстве добавили, что после принятия законопроекта государственный секретарь обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка «опасности» такого сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают «влияние» на Венесуэлу.