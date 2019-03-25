Hill: Байден и Сандерс лидируют по итогам опроса демократов в Айове

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Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует по итогам опроса представителей демократической партии в штате Айова. Об этом сообщает The Hill.

По данным телеканала, Байдена, который пока не объявил об участии в выборах, поддержали 25% опрошенных.

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Как отмечается, в поддержку Сандерса высказались 24% респондентов.

При этом третье место в опросе занял мэр города Саут-Бенд Пит Баттигиг, набрав 11%.

Ранее СМИ рассказали, как 76-летний Байден омолодит президентскую кампанию.