Януковича включили в списки избирателей на украинских выборах

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Бывший президент Украины Виктор Янукович оказался включен в списки избирателей на украинских выборах главы государства. Об этом сообщает УНН.

По данным агентства, Янукович значится в госреестре избирателей на Украине.

Как отмечается, экс-президент Украины может проголосовать на участке в Оболонского района в Киеве.

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При этом на Украине Януковича обвиняют в госизмене.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде хотят побороться за возвращение Януковича на Украину.