Януковича включили в списки избирателей на украинских выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович оказался включен в списки избирателей на украинских выборах главы государства. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, Янукович значится в госреестре избирателей на Украине.
Как отмечается, экс-президент Украины может проголосовать на участке в Оболонского района в Киеве.
Реклама
При этом на Украине Януковича обвиняют в госизмене.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде хотят побороться за возвращение Януковича на Украину.