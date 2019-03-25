Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.
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По словам Лаврова, США угрожают законным властям Венесуэлы.
Он также добавил, что Вашингтон подыграет правительству Украины в его «саботировании» выполнения минских договоренностей.
Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле.