Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/733/12219733/97696-pic905-895x505-85966.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

Реклама

По словам Лаврова, США угрожают законным властям Венесуэлы.

Он также добавил, что Вашингтон подыграет правительству Украины в его «саботировании» выполнения минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле.