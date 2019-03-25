В Белом доме обвинили СМИ и демократов во лжи
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила представителей демократической партии и американские СМИ в безответственности и лжи. Об этом сообщает CNN.
По ее словам, публикация доклада по «российскому делу» является «горьким напоминанием» о безответственности СМИ и демократов.
Реклама
Она также добавила, что СМИ и демократы в течении двух лет обвиняли президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией.
Сандерс подчеркнула, что публикация отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в выборы является «доброй вестью» для США.
Ранее МИД России оценил итоги расследования «российского дела» в США.