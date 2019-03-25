Члена кабмина Косово уволили за критику НАТО

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Замминистр юстиции самопровозглашенной республики Косово Весна Микич отправлена в отставку за критику бомбардировок Югославии со стороны НАТО, передает РИА «Новости».

Об этом заявил премьер-министр республики Рамуш Харадинай.

По его словам, в правительстве Косово нет места индивидуальному подходу.

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Он также добавил, что заявление Микич о том, что бомбардировки НАТО были геноцидом над сербским народом и государством «неприемлемо».

Ранее сообщалось, что НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».