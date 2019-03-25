Члена кабмина Косово уволили за критику НАТО
Замминистр юстиции самопровозглашенной республики Косово Весна Микич отправлена в отставку за критику бомбардировок Югославии со стороны НАТО, передает РИА «Новости».
Об этом заявил премьер-министр республики Рамуш Харадинай.
По его словам, в правительстве Косово нет места индивидуальному подходу.
Реклама
Он также добавил, что заявление Микич о том, что бомбардировки НАТО были геноцидом над сербским народом и государством «неприемлемо».
Ранее сообщалось, что НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».