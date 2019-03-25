Президент Ливана впервые приехал в Россию с официальным визитом

Глава Ливана Мишель Аун впервые приехал в Россию с официальным визитом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет президента уже приземлился в аэропорту «Внуково-2». Его встретили замглавы российского МИД Михаил Богданов, посол Ливана в Росии Шауки Бу Нассар и посол России в Ливане Александр Засыпкин.

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Аун планирует пробыть в стране около двух дней. За это время он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы развития сотрудничества в экономике и торговле, а также ряд других актуальных вопросов.

Ранее сообщалось, что глава Ливана назвал «мистической» ситуацию с экс-премьер министром страны.