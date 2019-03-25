Axios назвал три угрозы переизбранию Трампа

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Источники из предвыборной команды президента США Дональда Трампа назвали троих кандидатов-демократов, в которых они видят угрозу для его переизбрания на второй срок, передает интернет-издание Axios.

Среди представляющих угрозу Трампа кандидатов в президенты США от демократов источники назвали Джо Байдена, Камалу Харрис и Бето О`Рурка. В настоящее время команда Трампа на ранних этапах разрабатывает линию атаки, говорится в материале. Тем не менее, американский лидер публично заявлял, что сможет победить любого кандидата от демократической партии США, напоминает издание.

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В окружении Трампа предполагают, что бывший вице-президент США Байден может завоевать часть избирателей из «Индустриального пояса», отдавших голоса за Трампа в 2016 году, а также повлиять на «колеблющиеся штаты», такие как Мичиган и Висконсин.

По словам источника, несмотря на публичные высказывания, Трамп уважает Байдена, как и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

В отношении кандидатуры Камалы Харрис обратная ситуация, Трамп еще не выработал для нее линию атаки и даже не придумал прозвища, говорят источники. Не зная, как о ней говорить, Трамп не сможет нападать на Харрис, поскольку демократы сразу же найдут в его словах расизм и сексизм. В свою очередь у Бето О`Рурка харизма и энергия, говорят источники из окружения Трампа, и его не стоит списывать со счетов.

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