Порошенко пригрозил смертоносным оружием «врагам»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/12213931/RIAN_5792562.HR-pic905-895x505-45455.jpg">

Украинский лидер Петр Порошенко пообещал, что, если потребуется, то армия Украины использует против врагов «смертоносное оружие». Об этом он написал в фейсбуке.

Президент Украины рассказал, что недавно передал военным более 420 единиц вооружения и техники.

Реклама

«Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется», — добавил Порошенко.

Также он назвал Россию «агрессором» и заявил, что украинская сторона будет укреплять свою оборону, чтобы суметь «противостоять» восточному соседу.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России.