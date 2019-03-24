Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

По ее словам, выводы по данному делу полностью оправдывают президента США Дональда Трампа.

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Она также добавила, что Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией и того, что президент США препятствовал правосудию.

Ранее сообщалось, что Мюллер в отчете по «российскому делу» обвинил хакеров во вмешательстве в выборы в США.