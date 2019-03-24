Бизнесмен из США рассказал о коррупционных схемах Порошенко
Американский бизнесмен Сэм Кислин заявил, что запретили въезд на Украину за разоблачение коррупционных схем украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
«Я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде. В результате без всяких оснований мне запретили въезд», — сказал Кислин.
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По его словам, он задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции на Украине.
Он также добавил, что в 2016 году Порошенко «лично разработал и внедрил» коррупционную схему, которая связана с закупкой угля.
Кислин подчеркнул, что в настоящее время Порошенко «вывел в офшоры» около $8 млрд.
Ранее в ЕС внесли ясность в сообщения о расследовании против Порошенко.