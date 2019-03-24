Бизнесмен из США рассказал о коррупционных схемах Порошенко

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Американский бизнесмен Сэм Кислин заявил, что запретили въезд на Украину за разоблачение коррупционных схем украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде. В результате без всяких оснований мне запретили въезд», — сказал Кислин.

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По его словам, он задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции на Украине.

Он также добавил, что в 2016 году Порошенко «лично разработал и внедрил» коррупционную схему, которая связана с закупкой угля.

Кислин подчеркнул, что в настоящее время Порошенко «вывел в офшоры» около $8 млрд.

Ранее в ЕС внесли ясность в сообщения о расследовании против Порошенко.