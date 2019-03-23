В США допустили появление новых обвинений по «российскому делу»

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Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что новые обвинения по делу о «вмешательстве России» в американские выборы может предъявить не спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает CNN.

По его словам, завершение расследования «российского дела» означает, что офис Мюллера больше не будет предъявлять обвинений.

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Он также добавил, что новые обвинения по данному делу могут предъявить другие прокуроры США.

Шифф подчеркнул, что не исключает появление новых обвинений по «российскому делу».

Ранее СМИ назвали сроки публикации основных выводов по делу о «вмешательстве России».