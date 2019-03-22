Трамп раздражен вопросами Fox News о своей склоке с мертвым Маккейном

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Журналист Fox News Джон Робертс отметил раздражение президента США Дональда Трампа из-за вопросов относительно его разногласий с ушедшим из жизни сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. Об этом сообщает MediaITE.

Как отмечается, Робертс выступил на американской телевизионной программе America's Newsroom на канале Fox News, где он рассказал ведущему Джону Скотту, что он испытал на себе недовольство американского лидера.

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«Он посмотрел на меня так, будто я раньше никогда не видел этот его взгляд», — отметил Робертс.

Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали за нападки на покойного Маккейна в эфире Fox Business.