Германия отказалась признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

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Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает Reuters.

Она подтвердила, что Германия по-прежнему считает Голаны оккупированной Израилем сирийской территорией.

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«Если государственные границы необходимо изменить, это должно быть сделано посредством мирных переговоров с участием всех вовлеченных сторон», — сказала Деммер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами. Реакция последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американским властям следует признать Голаны территорией Израиля.