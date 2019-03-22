Германия отказалась признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает Reuters.
Она подтвердила, что Германия по-прежнему считает Голаны оккупированной Израилем сирийской территорией.
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«Если государственные границы необходимо изменить, это должно быть сделано посредством мирных переговоров с участием всех вовлеченных сторон», — сказала Деммер.
Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами. Реакция последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американским властям следует признать Голаны территорией Израиля.