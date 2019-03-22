Трамп рассказал о долгих раздумьях над признанием Голан израильскими

Президент США Дональд Трамп признался, что долго думал над вопросом о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Фрагмент беседы был опубликован на Fox Business.

Ведущая телеканала Мария Бартиромо спросила Трампа, почему он объявил о решении признать Голаны за Израилем именно сейчас.

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«Я думал о том, чтобы сделать это, долгое время. Это было очень тяжелое решение для всех президентов (США. — «Газета.Ru»), и ни один президент этого не сделал», — заявил Трамп.

Он также сравнил этот шаг с переносом американского посольства в Иерусалим. Трамп напомнил, что многие его предшественники на посту президента США также обещали перенести столицу, но не сделали этого.

«Они все обещали это, и они этого не сделали. И я понимаю почему. Потому что когда меня избрали (президентом США. — «Газета.Ru»), я тонул в звонках со всего мира с просьбами «Не далай этого, не далай этого, не далай этого». А я это сделал, и все нормально», — добавил Трамп.

Он подчеркнул, что Голанские высоты — это «та же история».

Ранее Трампа в этом интервью раскритиковали за нападки на покойного Маккейна.