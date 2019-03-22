Депутат счел заслуженными дорогие машины чиновников

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Депутат Госдумы Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников «лютой ненавистью» народа России к богатым и образованным людям, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, чиновники как состоявшиеся в жизни люди «неординарны», и потому имеют право на такие материальные блага.

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«Вы знаете, не редко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага», — сказал Максимов.

Вместо запрета чиновникам покупать дорогие машины парламентарий предложил заняться их культурой и воспитанием.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин резко ответил СМИ на сообщения о запрете покупки машины без гаража.