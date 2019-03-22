В Сирии отреагировали на заявление Трампа о суверенитете Израиля над Голанами

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Министерство иностранных дел (МИД) Сирии решительно осудило заявление президента США Дональда Трампа, который предложил признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает SANA.

Как отмечается, слова американского лидера являются «безответственными».

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«...Соединенные Штаты с их политикой...гегемонии и высокомерия, стали главным фактором напряженности на международной арене и угрозы международного мира и стабильности», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что высказывание главы США отражает поддержку агрессивного поведения.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.