Глава Евросовета пригрозил «адом» парламентариям Британии

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Глава Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции после голосования ЕС об отсрочке Brexit заявил, что «ад все еще пуст», отвечая на вопрос о своем отношении к британским парламентариям, отказывающимся согласовать сделку по выходы Британии из состава Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление Туск сделал, когда ему напомнили о его твите, где он пообещал «место в аду» британским парламентариям, желающим выхода Великобритании из состава ЕС без сделки.

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«Согласно словам Папы Римского, ад все еще пуст, так что там есть еще очень много места», — пошутил Туск.

Он также пожелал британским политикам «не отправляться к черту».

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй поприветствовала итоги голосования представителей стран Евросоюза (ЕС) по вопросу отсрочки Brexit.