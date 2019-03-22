Глава Евросовета пригрозил «адом» парламентариям Британии
Глава Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции после голосования ЕС об отсрочке Brexit заявил, что «ад все еще пуст», отвечая на вопрос о своем отношении к британским парламентариям, отказывающимся согласовать сделку по выходы Британии из состава Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Данное заявление Туск сделал, когда ему напомнили о его твите, где он пообещал «место в аду» британским парламентариям, желающим выхода Великобритании из состава ЕС без сделки.
«Согласно словам Папы Римского, ад все еще пуст, так что там есть еще очень много места», — пошутил Туск.
Он также пожелал британским политикам «не отправляться к черту».
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй поприветствовала итоги голосования представителей стран Евросоюза (ЕС) по вопросу отсрочки Brexit.