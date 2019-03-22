МИД Украины обвинил в «трансляции российской пропаганды» президента Чехии

Официальный представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко заявила, что слова чешского президента Милоша Земана с предложением изменить конституцию Украины похожи на «трансляцию российской пропаганды». Своим мнением она поделилась с изданием «Обозреватель».

Ранее Земан заявлял, что Украине следует изменить конституцию, чтобы дать больше полномочий региональным властям.

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Зеленко, отвечая на это предложение Земана, предположила, что президент «так и не понял», что в Донбассе «длится» не «гражданская война», а «российская агрессия». При этом Зеленко подчеркнула, что чешское правительство, в отличие от Земана, поддерживает Украину.

Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления.