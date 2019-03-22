Евросоюз отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами

Майя Косьянчич, представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС), заявила, что европейские власти не намерены признавать Голанские высоты суверенной территорией Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реакция Косьянчич последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американским властям следует признать Голаны территорией Израиля.

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«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года», — заявила Косьнчич.

Она уточнила, что к этим территориям относятся Голанские высоты, которые ЕС по-прежнему не намерен считать частью территории Израиля.