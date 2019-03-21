Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.

Гуайдо подчеркнул, что администрации венесуэльского президента Николаса Мадуро «остались считанные дни».

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«Мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти... Ждите нас в каждом штате», — добавил Гуайдо.

Ранее опрос показал, что почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.