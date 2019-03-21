Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Гуайдо подчеркнул, что администрации венесуэльского президента Николаса Мадуро «остались считанные дни».
«Мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти... Ждите нас в каждом штате», — добавил Гуайдо.
Ранее опрос показал, что почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.