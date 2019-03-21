Белый дом отказался передать демократам записи переговоров Трампа и Путина

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Белый дом отказался предоставить представителям Демократической партии документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.

«В запросах комитетов [Палаты представителей] не приводятся юридические основания для того, чтобы другая ветвь власти могла заставить президента обнародовать детали дипломатического общения с иностранными лидерами», — заявил юридический консультант белого дома Пэт Чиполлоне.

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Он подчеркнул, что конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз.

По его словам, американский лидер должен иметь возможность спокойно вступать в дискуссии с иностранными руководителями и не беспокоиться о том, что его разговоры могут обнародовать.

Ранее сообщалось о встрече тет-а-тет Трампа и Путина во время саммита в Хельсинки.