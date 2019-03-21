Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit

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ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что ядерный бункер находится под зданием минобороны. Обычно его используют во время войн и чрезвычайных ситуаций.

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Команда уже начала работу на этой неделе и со следующей недели будет наращивать активность.

Ранее сообщалось, что ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая.