Названа причина задержания экс-президента Бразилии

Бразильские власти арестовали бывшего президента страны Мишел Темер по обвинению во взяточничестве, передает Reuters со ссылкой на источник в федеральной прокуратуре.

Отмечается, что такие же обвинения предъявили еще нескольким бывшим членам правительства.

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По словам источника, Темера обвиняют в получении взятки через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции «Ангра-3».

Ранее сообщалось, что задержан бывший президент Бразилии.