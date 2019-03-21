Названа причина задержания экс-президента Бразилии

Флаг в национальных цветах Бразилии во время матча группового этапа между сборными Швейцарии и... REUTERS

Бразильские власти арестовали бывшего президента страны Мишел Темер по обвинению во взяточничестве, передает Reuters со ссылкой на источник в федеральной прокуратуре.

Отмечается, что такие же обвинения предъявили еще нескольким бывшим членам правительства.

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По словам источника, Темера обвиняют в получении взятки через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции «Ангра-3».

Ранее сообщалось, что задержан бывший президент Бразилии.