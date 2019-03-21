Названа причина задержания экс-президента Бразилии
Бразильские власти арестовали бывшего президента страны Мишел Темер по обвинению во взяточничестве, передает Reuters со ссылкой на источник в федеральной прокуратуре.
Отмечается, что такие же обвинения предъявили еще нескольким бывшим членам правительства.
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По словам источника, Темера обвиняют в получении взятки через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции «Ангра-3».
Ранее сообщалось, что задержан бывший президент Бразилии.