Задержан бывший президент Бразилии

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Темера задержали в рамках масштабного антикоррупционного расследования.

До этого стало известно, что в уголовном деле против главы Бразилии ведется расследование в отношении президентского указа, упростившего нормы управления портами страны.

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По версии следствия, Темер мог подписать данный указ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.

Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссефф. В конце октября 2018 года в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он вступил в должность 1 января.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Бразилии обвинила президента страны в коррупции.