Признали виновным угрожавшего Бараку Обаме

В США 61-летнего Стефана Тауберта признали виновным в том, что он угрожал убить бывшего американского президента Барака Обаму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны.

Уточняется, что мужчина также угрожал члену Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс.

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По данным ведомства, в 2017 Тауберт два раза угрожал расправиться с Обамой, а через несколько недель стал угрожать расправой Уотерс и ее сотрудникам.

Жюри присяжных признали его виновным по трем пунктам — угроза убийства президента, угроза убийства члена Конгресса США с целью воспрепятствовать выполнению ею своих обязанностей, а также угрозы по телефону.

Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.