Дело против Саакашвили возобновили на Украине

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Служба безопасности Украины (СБУ) возобновила расследование в отношении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в фейсбуке его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Чернолуцкий выложил письмо от Генеральной прокуратуры Украины, которое уведомляет о возобновлении уголовного дела в отношении бывшего грузинского лидера. Этим делом занимается Главное следственное управление СБУ в Киеве.

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Расследование было приостановлено с 6 марта 2018 года. Теперь же ввиду «появившейся необходимости в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве» дело против Саакашвили было возобновлено.

Ранее сообщалось, что Саакашвили решил вернуться на Украину 1 апреля.