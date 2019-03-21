В Совфеде отреагировали на новые санкции Украины против России
Зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на введение новых санкций Украины против России. Об этом сообщает RT.
«Все, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева, контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и ее народа», — заявил Климов.
Реклама
Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко пытается поднять таким способом свой рейтинг.
Причем, по словам Климова, большая часть украинского населения не настроена враждебно по отношению к России.
Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России, которые вступили в силу 21 марта. Санкции коснутся 294 юридических и 848 физических лиц.