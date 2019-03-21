В Совфеде отреагировали на новые санкции Украины против России

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Зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на введение новых санкций Украины против России. Об этом сообщает RT.

«Все, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева, контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и ее народа», — заявил Климов.

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Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко пытается поднять таким способом свой рейтинг.

Причем, по словам Климова, большая часть украинского населения не настроена враждебно по отношению к России.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России, которые вступили в силу 21 марта. Санкции коснутся 294 юридических и 848 физических лиц.