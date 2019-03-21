Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

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По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, при обсуждении законопроекта о выплатах пенсий сверх прожиточного минимума Набиев подчеркнул, что лишь тунеядцы и алкоголики получают минимальную пенсию.

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Вскоре депутат написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Уточняется, что депутата лишили полномочий после голосования, в ходе которого было принято решение о его отставке.

Также президиум Волгоградского регионального политсовета партии «Единая Россия» исключил Набиева из партийных рядов.

Ранее сообщалось, что члены комиссии по этике «Единой России» рекомендовали исключить из партии Набиева после его слов о пенсионерах.