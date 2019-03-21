Песков назвал критерии отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о критериях отбора новых губернаторов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они все так или иначе являются участниками или последней, или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва», — сказал Песков.

Реклама

По его словам, дополнительным критерием является опыт работы.

Он также добавил, что все врио глав регионов соответствуют этим критериям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил врио главы Мурманской области.