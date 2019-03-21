Axios узнал, как 76-летний Байден омолодит президентскую кампанию

Близкие к бывшему вице-президенту США Джо Байдену советники обдумывают план его вступления в президентскую гонку в США, при котором бы он сразу объявил, кого назначит свои вице-президентом в случае победы на выборах 2020 года, передает издание Axios со ссылкой на источники.

В частности, рассматривается план, по которому Байден объявит, что назначит вице-президентом Стейси Абрамс. Издание отмечает, что 45-летняя афроамериканка на 31 год моложе бывшего вице-президента, и может таким образом привнести разнообразие и оживленность, показывая избирателям, что Байден «не просто еще один старый белый парень», заявил источник издания.

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В 2018 году во время промежуточных выборов США Абрамс баллотировалась на пост губернатора Джорджии, но уступила в гонке. Тем не менее, она осталась «политической звездой», подчеркивает издание.

Историк и политолог Майкл Бешлосс сказал, что ни один современный кандидат в президенты США никогда не объявлял заранее вице-президента. Он положительно оценил эту идею, добавив, что «избиратели заслуживают того, чтобы знать как можно больше о будущем, которое они выбирают».