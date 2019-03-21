Bloomberg узнал, как Путина могут сделать «лидером нации на всю жизнь»

Решение Нурсултана Назарбаева уйти в 78 лет с поста президента Казахстана, но при этом сохранив ключевые полномочия в качестве главы Совета Безопасности Казахстана и «лидера нации на всю жизнь», в Кремле рассматривают как образец дальнейшей судьбы для президента России Владимира Путина, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Внутри правящей элиты есть люди, которые настаивают на том, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше, сообщили три источника. Один из рассматриваемых для такого сценария вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, таким образом Путин станет главой и сможет обойти конституционные ограничения своего срока.

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Также активно обсуждается казахский вариант передачи власти, рассказал бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин, который работает политическим консультантом Кремля.

«Назарбаевский сценарий может удовлетворить политическую элиту, которая хочет видеть арбитра, способного влиять на преемника после передачи власти», — сказал эксперт.

При таком сценарии Путин может передать ключевые полномочия Совету Безопасности или Госсовету, оба из которых он возглавляет сейчас, а затем руководить ими после того, как он уйдет из Кремля, считают политологи.

Однако в Кремле никто не уверен, что Путину удастся последовать примеру Назарбаева, не спровоцировав междоусобную войну кремлевских лагерей, которая пока сдерживается его правлением, пишет агентство.

Между тем, Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, неоднократно заявлял, что не станет менять конституцию, чтобы продлить свое срок. Тем не менее, это не помешало спикеру Госдумы Вячеславу Володину поднять вопрос о возможности конституционной реформы, поясняет агентство.