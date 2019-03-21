Politico: республиканцы вступились за покойного Маккейна после нападок Трампа

Сенаторы-республиканцы пытаются защитить покойного коллегу сенатора Джона Маккейна, на которого ранее дважды нападал президент США Дональд Трамп, пишет Politico.

Издание называет критику Трампа в адрес покойного сенатора от Аризоны «последней попыткой запятнать наследие Маккейна и изменить республиканскую партию по своему образу и подобию». Несмотря на то, что республиканцы вступились за Маккейна, Трамп продолжил нападки, пишет издание.

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Самая серьезная оборона исходила от сенатора Джона Айзаксона от штата Джорджия. Консервативному изданию The Bulwark он заявил, что нападки Трампа на покойного его бесят и что «страна заслуживает лучшего и семья Маккейна заслуживает лучшего». После Айзаксон обвинил Трампа в неуважении не только к Маккейну, но и другим ветеранам. Сенатор надеется, что его коллеги начнут присоединяться к нему и «скажут, что они думают» на этот счет.

Сенатор Линдси Грэм, который был одним из ближайших союзников Маккейна, написал в твиттере пост в его защиту, не упоминая Трампа, отмечает Politico.В начале недели Грэм назвал «большой ошибкой» поведение президента США.

«Я знаю президента, у нас хорошие рабочие отношения. Он мне нравится. Мне не нравится, когда он говорит что-то о моем друге Джоне Маккейне», — сказал Грэм.

Вступился за своего друга Маккейна и сенатор Митт Ромни (штат Юта), высказав возмущение тем, что «президент снова унизил такого образцового человека».

Издание отмечает, что у сенатора Айзаксона может быть большая «политическая свобода» высказаться, чем у некоторых его коллег, поскольку он поддержал в недавнем голосовании декларацию о ЧП Трампа, в то время как почти четверть республиканцев в сенате, включая Ромни, проголосовали против нее, заключает издание.