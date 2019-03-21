Путин назначил врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Мурманской области Марины Ковтун, назначив врио губернатора региона Андрея Чибиса, РИА «Новости».

«Президент провёл рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области», — говорится в сообщении Кремля.

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Новый врио мурманской области обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школы госуправления.

Ранее Ковтун заявила, что усталость является одной из причин ее ухода в отставку.