В МИД оценили ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что в подходах Москвы и Токио сохраняются существенные расхождения по теме мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время стороны находятся в самом начале переговорного пути.
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Он также добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Японией.
Моргулов подчеркнул, что стороны должны продвигать переговорный процесс.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о полном отсутствии условий для заключения договора с Японией.