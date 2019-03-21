В МИД оценили ситуацию вокруг мирного договора с Японией

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Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что в подходах Москвы и Токио сохраняются существенные расхождения по теме мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время стороны находятся в самом начале переговорного пути.

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Он также добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Японией.

Моргулов подчеркнул, что стороны должны продвигать переговорный процесс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о полном отсутствии условий для заключения договора с Японией.