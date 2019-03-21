Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются «пустопорожним решением». Об этом сообщает РИА «Новости».

«К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним», — сказал Володин.

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По его словам, эти санкции принимаются «на основе каких-то эмоций».

Он также добавил, что санкции Украины против России говорят о «бессилии тех, кто их принимает».

Ранее сообщалось, что власти Украины ввели санкции против Володина.