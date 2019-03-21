Володин отреагировал на новые санкции Украины против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются «пустопорожним решением». Об этом сообщает РИА «Новости».
«К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним», — сказал Володин.
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По его словам, эти санкции принимаются «на основе каких-то эмоций».
Он также добавил, что санкции Украины против России говорят о «бессилии тех, кто их принимает».
Ранее сообщалось, что власти Украины ввели санкции против Володина.