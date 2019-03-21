Вице-спикер Рады призвала отправить в отставку Луценко

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Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед заявила, что генпрокурора Украины Юрия Луценко необходимо отправить в отставку после его слов о получении «списка неприкасаемых» от американского посла. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Луценко должен подтвердить свои заявления в адрес посла.

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Она также добавила, что у президента Украины Петра Порошенко на столе могут быть «только два документа», подтверждение информации генпрокурора Украины или представление в Раду об освобождении Луценко с должности.

Ранее сообщалось, что Госдеп прокомментировал заявление Луценко о получении списка «неприкасаемых лиц» от американского посла.