Вице-спикер Рады призвала отправить в отставку Луценко
Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед заявила, что генпрокурора Украины Юрия Луценко необходимо отправить в отставку после его слов о получении «списка неприкасаемых» от американского посла. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Луценко должен подтвердить свои заявления в адрес посла.
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Она также добавила, что у президента Украины Петра Порошенко на столе могут быть «только два документа», подтверждение информации генпрокурора Украины или представление в Раду об освобождении Луценко с должности.
Ранее сообщалось, что Госдеп прокомментировал заявление Луценко о получении списка «неприкасаемых лиц» от американского посла.