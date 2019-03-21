Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Токаев известен в Белоруссии как мудрый государственный деятель.

Он также добавил, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет развиваться в духе «стратегического партнерства».

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Лукашенко подчеркнул, что желает Токаеву здоровья, благополучия и новых достижений.

Ранее сообщалось, что Токаев вступил в должность президента Казахстана.