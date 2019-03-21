Киев ввел санкции против Володина
Украинские власти ввели санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщается в фейсбуке нижней палаты парламента России.
Как отмечается, в Госдуме считают, что санкции против Володина были введены из-за его высказываний в отношении Украины.
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При этом депутаты также уверены, что Володин попал в санкционный список из-за создания рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.
Ранее сообщалось, что оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме.