Киев ввел санкции против Володина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12163087/upload-RIAN_2950964.HR-pic905-895x505-45909.jpg">

Украинские власти ввели санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщается в фейсбуке нижней палаты парламента России.

Как отмечается, в Госдуме считают, что санкции против Володина были введены из-за его высказываний в отношении Украины.

Реклама

При этом депутаты также уверены, что Володин попал в санкционный список из-за создания рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее сообщалось, что оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме.