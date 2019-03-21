В США призвали не допустить «российского вмешательства» в выборы на Украине

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Демократ Джефф Меркли внес на рассмотрение конгресса США резолюцию о необходимости противодействовать «вмешательству России» в выборы на Украине. Об этом сообщает RT.

По его мнению, США вместе с союзниками необходимо разработать дополнительные меры для «сдерживания попыток России» сорвать президентские выборы на Украине.

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Он также добавил, что Россия якобы хочет подорвать легитимность результатов украинских выборов.

При этом после принятия резолюции президент США должен предоставить конгрессу результаты оценки «масштабов российского вмешательства» в президентскую кампанию на Украине.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.