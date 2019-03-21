«Пиар за $300»: Аваков о возвращении Саакашвили на Украину

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал планы бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вернуться в Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявления Саакашвили являются «пиаром за $300».

Он также добавил, что Саакашвили не сможет попасть на территорию Украины.

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Аваков подчеркнул, что экс-губернатору Одесской области запрещен въезд на Украину из-за судебного запрета.

Ранее сообщалось, что Саакашвили выдвинул условия своего возвращения на Украину.