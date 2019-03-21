«Пиар за $300»: Аваков о возвращении Саакашвили на Украину
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал планы бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вернуться в Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, заявления Саакашвили являются «пиаром за $300».
Он также добавил, что Саакашвили не сможет попасть на территорию Украины.
Реклама
Аваков подчеркнул, что экс-губернатору Одесской области запрещен въезд на Украину из-за судебного запрета.
Ранее сообщалось, что Саакашвили выдвинул условия своего возвращения на Украину.